У Франції зловмисник забарикадувався в музеї і погрожував відвідувачам [ Редактировать ]
Двоє загиблих і понад 20 постраждалих. У Чилі автомобіль протаранив колону учасників антиурядових протестів. Інцидент стався цієї ночі в одному з міст провінції Консепсьйон. У поліції повідомили, винуватець наїзду був нетверезий - його затримали.
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Влада Гонконгу відкликала законопроект про екстрадицію до материкового Китаю підозрюваних у кримінальних злочинах. Про це повідомив секретар з питань безпеки Гонконгу - Джон Лі. Протести саме через цей документ тривають у регіоні від червня. Його противники вважали, що законопроект міг сприяти переданню китайському правосуддю дисидентів чи несправедливо переслідуваних. Наразі екстрадиція з Гонконгу можлива лише за угодами 1997 року.
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Арсенал зброї та велику партію наркотиків вилучили правоохоронці в столиці Мексики. 31 члена злочинного угруповання затримали - вони і виказали схованку. На місці знайшли прикопані тунелі, які вели до нарколабораторій. Поліція вилучила понад 2 тонни марихуани, готівку та чималі запаси озброєння.
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У Франції чоловік забарикадувався в музеї й вигукував погрози. Інцидент стався в Археологічному музеї міста Вар, на півдні країни. Зі слів очевидців, невідомий кричав і писав на стінах арабською мовою. Наляканим відвідувачам вдалося вибратися на вулицю та викликати поліцію. Ніхто не постраждав. Чоловіка затримали. Правоохоронці з'ясовують, чи є порушник терористом.
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