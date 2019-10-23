Ситуація в Сирії, звідки США забирають війська - в центрі уваги світових ЗМІ і світових політиків. Чому Трамп вважає розвиток подій "хорошою новиною"? Які загрози бачить тепер Держдеп? І що заявляють в НАТО? Дмитро Анопченко зібрав всі думки.

Північ Сирії. Саме тут, біля свого кордону, Туреччина створює так званий "пояс безпеки". По суті - 30-кілометрову зону, з якої витіснили підрозділи місцевих курдів (їм дали 150 годин, щоб покинути територію). І саме тут розмістять сирійських біженців, які шукали притулку на турецькій території. Це - домовленість Анкари та Москви, а американські війська відводять.

Кілька днів тому сили очолюваної Штатами міжнародної коаліції ліквідували свою базу поблизу Алеппо, залишили кілька ключових сирійських міст, які контролювали. І перетнули кордон - рухаючись у бік Іраку. Дональд Трамп вважає це все "добрими новинами":

"Добрі новини, схоже, надходять щодо Туреччини, Сирії та Близького Сходу. Надалі чекаємо нових повідомлень", - написав президент США Дональд Трамп, не уточнивши - які саме події він має на увазі й чого очікує...

Відомо лише, що міністр оборони США Марк Еспер з неоголошеним візитом прибув до Багдада, проводить там перемови з місцевими силовиками та урядовцями - обговорюючи передислокацію військ. Домовився, що країна дозволить воякам, яких він відкликає із Сирії, перечекати в Іраку місяць - а потім їх заберуть додому.

І, схоже, саме це команда Трампа і він сам вважають "доброю новиною". Повернення солдатів з війни, яке Глава держави обіцяв своїм виборцям, ще коли був кандидатом у президенти. Утім, навіть у самому Держдепі мають сумніви, що "Сирійський план" спрацює. І говорять про це публічно.

"Москва взяла на себе надто розмиті зобов'язання", - сказав на слуханнях у Конгресі дипломат високого рангу, відповідальний за ситуацію в Сирії.

"Є угода між Туреччиною та Росією. Я читав її. У ній так багато "пробілів", - наголосив Джеймс Джеффрі, спецпредставник США з питань Сирії.

Стримано реагують і в НАТО. На прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу його генсек Єнс Столтенберг дипломатично заявив: мовляв, "оцінювати домовленості Анкари та Москви щодо Сирії - поки що зарано".

І військові аналітики ще довго з'ясовуватимуть - а хто ж зрештою виграв? Начебто задоволені всі. Масштабного воєнного конфлікту вдалося уникнути. Туреччина реалізувала свій план, без економічних санкцій, якими погрожував Вашингтон. США теж, власне, виконали план - Трамп завжди говорив про бажання скоротити військову присутність і піти із Сирії. Москва традиційно подаватиме у ЗМІ все це - як свою перемогу... Але все, схоже, залежить зараз від того, чи спрацює цей "план", у якому багато невизначеностей і "пробілів". І наскільки стабільним буде новий стан справ.