В Украине зафиксировали уже зафиксировано несколько случаев заболевания дифтерией. Врачи уверены, что число заболевших будет расти. Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров на своей странице в Facebook.

Все заболевшие проживают на Закарпатье. Диагноз у студентов подтвердило лабораторное обследование. Также врач-инфекционист подчеркнул, что вакцинироваться от дифтерии и столбняка надо всем, а особенно тем, кто не имеет прививки более 10 лет.

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"Никого не успокаиваю и не пугаю, право на информацию должны иметь все!" - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, какие правила вакцинации в Украине.