Смертельная болезнь в Украине: что известно [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали уже зафиксировано несколько случаев заболевания дифтерией. Врачи уверены, что число заболевших будет расти. Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров на своей странице в Facebook.
Все заболевшие проживают на Закарпатье. Диагноз у студентов подтвердило лабораторное обследование. Также врач-инфекционист подчеркнул, что вакцинироваться от дифтерии и столбняка надо всем, а особенно тем, кто не имеет прививки более 10 лет.
"Никого не успокаиваю и не пугаю, право на информацию должны иметь все!" - говорится в публикации.
Ранее сообщалось о том, какие правила вакцинации в Украине.
по теме
Почему урчит в животе
Когда у человека урчит в животе, большинство связывает это явление с чувством голода
Зачем люди ходят с палками
Люди которые гуляют по парках с палками в руках делают это не просто так
Простуду нельзя переносить "на ногах" - врачи
Во время болезни нельзя вести активный образ жизни