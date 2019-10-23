Популярный лоукост запустит новый маршрут [ Редактировать ]
Популярный австрийский лоукостер Laudamotion запускает новый маршрут. Об этом сообщает avianews.com.
Отмечается, что первый рейс авиакомпании Laudamotion Вена - Херсон состоится 30 марта 2020 года. Он будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Так, из Херсона вылет по понедельникам будет в 18:15, прилет в Вену - в 19:20, по пятницам - в 21:50 и 22:55 соответственно. Из Вены по понедельникам борт будет вылетать в 14:45 и прилетать в Херсон в 17:50, по пятницам - в 18:20 и 21:25 соответственно.
Ранее сообщалось, что популярный лоукост запустит шесть новых рейсов из Украины.
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