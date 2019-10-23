Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна вирішити проблему - з'ясовував Андрій Анастасов.

Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують: у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах - вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпуг, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються.

"Вода вот эта, я не знаю, раньше как-то ее пили, но она горькая, она предназначена для курей, для скота, для овец. Лучше, конечно, ее не пить!", - говорить Петро Нєдов, житель Виноградного.

Аби хоч якось забезпечити населення питною водою, у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами доочищення. Ними люди користуються безплатно.

"Это точечно решает, а чтобы было уже глобально - мы должны сделать нормальный подвод воды в каждый населенный пункт. Сегодня эту проблему наш местный бюджет районный решить не сможет ", - зазначив Андрій Гарвалов, заступник голови Болградської РДА.

В обладміністрації кажуть: є два проекти для розв'язання проблеми. Так, до північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної - чиновники планують побудувати магістраль із дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт 340 мільйонів гривень.

"Проектом будівництва передбачено, що з водозабору, якій знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл з води, яка йде з річки Дунай - буде прокладений водопровід, водогін довжиною 40 та більше кілометрів до міста Болград", - стверджує Антон Шалигайло, директор Департаменту ЖКГ та енергоефективності Одеської ОДА.

Утім у самому Болграді кажуть: реалізація такого масштабного проекту може затягтися на роки. Тому пропонують власне рішення: встановити на місцевому водогоні замість старих - нові очисні системи. Коштувати, попередньо, це може до 50 мільйонів гривень.

"Если поймем, что это нам подходит - значит, будем закладывать деньги на проектирование, а дальше будем искать средства на то, чтобы строить эти очистные сооружения. Я считаю, что нам надо быстрее эту проблему решать. А так решить ее, как мы видим, это будет быстрее и эффективнее, - самое главное", - говорить Сергій Димитрієв, Болградський міський голова.

Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми "Питна вода України". Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду.

"Пьют люди, собирают! Если нет другой воды, то они пьют дождевую. Даже пьют, да!", - говорить Іван Михайлов, Виноградненський сільський голова.