Яку сенсацію відкопали археологи в Єрусалимі? Як у Данії рятували старовинний маяк? І скільки коштує найдорожчий у світі шоколад? Про це та інше - у нашому огляді.

Двоє людей загинуло й понад 20 постраждали внаслідок заворушень у Чилі. А в одному з міст провінції Консепсьйон автомобіль протаранив колону учасників антиурядових протестів. У поліції повідомили: винуватець наїзду був нетверезим - його затримали. Протести по всій країні тривають від початку місяця - коли влада підвищила ціни на проїзд у метро. Відтоді жертвами сутичок із поліцією стали вже 17 людей.

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Влада Гонконгу офіційно відкликала суперечливий законопроект про екстрадицію правопорушників до Китаю. Саме через нього в регіоні від червня не вщухають протести. Люди вийшли на вулиці через побоювання, що за новим законом могли висилати політичних дисидентів. Пізніше до вимог додали розслідування дій поліції під час розгону демонстрацій, а також збереження особливого статусу Гонконга і відставку місцевої влади. За даними видання Financial Times, у китайському уряді вже планують звільнити очільницю адміністрації регіону Кері Лам. У Пекіні - це заперечили.

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Негода в Іспанії. На заході країни одна людина загинула і четверо зникли безвісти. Через зливи влада перекрила дороги - машини буквально змивало водою. У великих містах регіону закрили метро та залізниці, щоб залило тунелі. Уже підтоплені 25 тисяч будинків - більшість із них знеструмлені.

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Храм, якому майже півтори тисячі років знайшли археологи неподалік від Єрусалима. Розкопки тривали більше як три роки. Врешті, не поверхні опинилися залишки стін і підлога, вкрита мозаїкою із зображеннями тварин, птахів і фруктів, а також тексти, викарбувані на камені. На одному з написів значиться: споруду звели на честь "великого мученика". Утім його ім'я, - кажуть археологи, - поки що загадка.

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У Данії врятували старовинний маяк. 120-річну вежу встановили на рейки й перетягли вглиб суходолу. 25-метровий дороговказ стояв на узбережжі і міг упасти в воду через ерозію ґрунту. Ця споруда - дуже популярна серед туристів. Щороку подивитися на неї приїжджають чверть мільйона відвідувачів.

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Летюче таксі випробували в Сінгапурі. Просто серед хмарочосів провели тестовий політ апарата німецької компанії Volocopter. Раніше його піднімали в небо і в інших містах, утім у центрі мегаполіса - випробували вперше. Політ тривав близько двох хвилин. Пілот у салоні лише стежив за показниками, утім машиною - не керував. Влада Сінгапура сподівається запустити таке аеротаксі за два роки - щоб зменшити навантаження на дороги й забруднення повітря.

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Божественні солодощі. Найдорожчий у світі шоколад презентували в Індії. Це набір із трьох цукерок. Кожну назвали на честь одного з головних індуїстських богів - Шиви, Вішни й Брахми. Кілограм смаколиків коштує понад 6 тисяч доларів. Ціна така висока через унікальні інгредієнти: елітна ямайська кава, ваніль зі Таїті, бельгійський білий шоколад і фундук з італійського П'ємонта. Рецепт розробив французький шефкухар. Досягнення вже записали в Книгу рекордів Гіннеса.

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Зимова казка серед пустелі. У столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді запрацював парк новорічних розваг. На святковому відкритті карнавальною процесією пройшли музиканти й акробати. У парку облаштували найбільшу на Близькому сході ковзанку, а також десятки атракціонів, ресторани й кіно під відкритим небом. Щовечора відвідувачів тішитимуть феєрверками.