У США після часткової легалізації канабісу розробники працюють над приладами, які б визначали наявність в організмі людини марихуани. Деякі винаходи вже віддали на тестування поліції. Що з того вийшло - знає Ірина Іванова.

Звичайне дорожнє патрулювання в Каліфорнії. Поведінка одного з водіїв на нічній трасі викликає підозру в офіцерів. Його перевіряють звичним алкотестером. Результат негативний - чоловіка варто було б відпустити. Однак цього вечора в арсеналі поліцейських є ще один прилад, який вони наразі тестують.

"Дякую, що погодилися на експеримент. Ви дали зразок дихання для аналізу на наявність марихуани у вашому організмі. Тест показав позитивний результат. Це означає, що конопля впливає на вашу здатність вести авто".

Прилад створила і вже випробовує компанія з Каліфорнії. Це один з десяти штатів, де нещодавно легалізували вживання конопель. Ще понад 30 американських штатів дозволяють використовувати марихуану за призначенням лікаря. Проте приладів, які б на місці перевірили, чи вживала людина канабіс, на ринку досі немає.

"Я заснував цю компанію шість років тому, коли стало зрозуміло, що легалізація марихуани вже не за горами. Але право завжди має означати відповідальність. Потрібен баланс між захопленням людини і безпекою інших. Ніхто ж не хоче, щоб кранівник, який працює на висоті п'ятдесяти-поверхового будинку, курив косяк. Чи щоб лікар під кайфом рятував життя пацієнтові", - говорить Майк Лінн, виконавчий директор компанії-розробника приладу.

Такі прилади також розробляють у Пітсбурзі, а ще в сусідній Канаді. Технологія для визначення наявності марихуани в легенях схожа на ту, яку застосовують у тестах на вагітність. А отже, перевірена часом. Проте цей аргумент не переконує противників легалізації марихуани. На їхню думку, такі прилади створювати марно.

"Як я розумію, жодна з компаній, яка заявляє, що досягла успіху в цій справі, не надала переконливих результатів досліджень про те, як саме марихуана впливає на стан людини. Інакше кажучи, досі ніхто не знає, скільки треба викурити "травички", щоб настало наркотичне сп'яніння. А якщо поліція та роботодавці просто хочуть дізнатися, чи вживала людина канабіс, то такий мотив, на нашу думку, взагалі неприйнятний", - говорить Джастін Срекал, директор Національної організації за реформу законів про марихуану.

Попри критику, перші тестери для марихуани надійдуть у вільний продаж наступного року. Вони здатні за самим лише подихом людини визначити, чи вживала вона канабіс за останні кілька годин. Але чи стануть такі прилади обов'язковими в роботі дорожніх патрулів ще питання. В американському законодавстві не прописано, який допустимий поріг наявності конопель в організмі людини. Тож поки що будь-який штраф можна буде оскаржити в суді.