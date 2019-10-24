Водійське посвідчення і техпаспорт у смартфоні. Тепер, щоб засвідчити своє право на керування автівкою, водіям достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні із цифровою копією документів. Це має спростити життя власникам авто, - переконані в МВС.

Сформувати електронні документи можна дистанційно, але за умови, що відцифроване фото водія вже є в правоохоронних базах. А власникам посвідчень "радянського зразка" доведеться замінити їх на нові.

По-новому українці отримуватимуть і номерні знаки. Отримавши техпаспорт, водій зможе самостійно замовити їх на будь-якому підприємстві з їх виготовлення.

"Можна буде вибирати не той номерний знак, який перебуває в цьому сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на транспортному засобі, і не буде ситуації, коли - вибачте, вашого номерного знаку регіону нема, вибачте у нас оскарження тендерного процесу і ми обмежені у номерних знаках", - зазначив Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України.