В Україні запроваджують електронні посвідчення водія [ Редактировать ]
Водійське посвідчення і техпаспорт у смартфоні. Тепер, щоб засвідчити своє право на керування автівкою, водіям достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні із цифровою копією документів. Це має спростити життя власникам авто, - переконані в МВС.
Сформувати електронні документи можна дистанційно, але за умови, що відцифроване фото водія вже є в правоохоронних базах. А власникам посвідчень "радянського зразка" доведеться замінити їх на нові.
По-новому українці отримуватимуть і номерні знаки. Отримавши техпаспорт, водій зможе самостійно замовити їх на будь-якому підприємстві з їх виготовлення.
"Можна буде вибирати не той номерний знак, який перебуває в цьому сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на транспортному засобі, і не буде ситуації, коли - вибачте, вашого номерного знаку регіону нема, вибачте у нас оскарження тендерного процесу і ми обмежені у номерних знаках", - зазначив Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України.
по теме
Волонтерка з Черкащини потребує термінової операції
Вона допомагала армії, а тепер сама опинилась у біді - жінка потрапила у страшну аварію
За кермо по-новому: в Україні змінилися правила отримання водійського посвідчення
Українці по-іншому отримуватимуть водійські посвідчення та складатимуть іспити - що саме змінюється?
В Угорщині автобус з українцями врізався у дерево
Неподалік словацького кордону мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в дерево - водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням
У Чехії потрапив у ДТП автобус з українськими заробітчанами
Аварія сталася близько четвертої ранку, неподалік міста Вишков - автобус з'їхав із траси і перевернувся на дах
Водительские права будут выдавать по-новому: какие изменения готовят украинцам
В Украине хотят изменить правила получения прав на вождения