Дональд Трамп забирає війська. Президент США у спеціальному телезверненні оголосив - американці покинуть Сирію. Що ще сказав Трамп? Чого прагне? І чому його промова приголомшила багатьох у Штатах? Дмитро Анопченко дивився виступ першої особи.

Це рішення таке важливе, (зокрема, і для рейтингу самого Трампа, і для електоральних настроїв у цілому), що про нього президент оголосив не в інтерв'ю пресі, а у спеціальному телезверненні до країни та нації. Сказав: "Нехай хтось інший воює за цей зрошений кров'ю пісок".

Зібравши у так званій "дипломатичній залі" Білого дому найближчих членів своєї команди (зокрема, поруч стояв Держсекретар Помпео), Дональд Трамп виступав близько 15 хвилин. Повідомив: американці таки йдуть із Сирії.

"Ми витратили 8 трильйонів доларів на війни на Близькому Сході, але ніколи по-справжньому не намагалися в них перемогти. І навіть коли всі ці гроші вже витрачено, всі життя - втрачено, цей регіон є менш безпечним і стабільним, ніж до початку цих конфліктів. Туреччина, Сирія і курди воювали століттями. І ми зробили для них задосить - тож тепер ідемо геть", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Трамп пояснив: Вашингтон залишає під контролем нафтові родовища на північному сході країни і згодом вирішить, що із ними робити. А щодо стабільності, яку забезпечували американські війська - то президент тепер закликає інші країни регіону допомогти Сирії та Туреччині контролювати кордон між ними.

Це телезвернення ще раз продемонструвало: у президента Трампа від любові до ненависті - один крок, і навпаки - теж. Він так затято критикував турецького президента Ердогана, погрожував санкціями, які здатні зруйнувати турецьку економіку. Але зараз, виступаючи на телебаченні, розсипався у компліментах Ердоганові, та оголосив - США скасовують санкції проти Туреччини.

Трамп повідомив - найближчим часом хоче зустрітися із Ердоганом, несподівано (і це після жорсткої критики) назвав його "людиною, яка любить свою країну і робить для неї правильні кроки". Всі санкції проти Анкари розпорядився скасувати, але зберігає за собою право передумати.

Коли американська преса повідомляє про те, що зараз відбувається, часто додають - "все це пов'язане із виборами". І це правда. Голосування вже за рік і Трамп намагається показати виборцям - він не забув про обіцянки. Тому і "велику Мексиканську стіну" до 2020 року зведуть, і війська забирають. І до кінця року американці мають залишити ще одну країну - імовірно, це буде Афганістан.