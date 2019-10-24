Бойовики обстріляли на Донбасі цивільне населення [ Редактировать ]
На Донбасі обстріляли цивільних. За даними штабу Об'єднаних сил, бойовики поцілили з гранатомета по працівниках підприємства "Луганськвода", які проводили ремонт у районі залізничної станції "Кондрашівська". Поранень зазнали двоє людей.
Є сьогодні постраждалі й серед військових. Внаслідок обстрілів на передовій поранено одного бійця. Загалом від початку доби противник відкривав вогонь 13 разів. Переважно - з гранатометів та кулеметів.
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