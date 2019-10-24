У Рівному заборонили святкувати Гелловін [ Редактировать ]
Гелловін під забороною. Депутати Рівненької міськради рекомендують скасувати святкування Відьомської ночі в місті. Ініціювали рішення християнські конфесії. Їх налякала реклама одного з торгових центрів. На ній - дівчина з порізаними венами та закривавленим обличчям.
За словами ректора Рівненької духовної семінарії, подібна реклама закликає до суїциду й насилля серед молоді. Натомість, обранці пропонують усіляко підтримувати традиційні українські свята.
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