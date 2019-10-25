В аеропорту "Бориспіль" затримали партію рідкісних монет [ Редактировать ]
Партію рідкісних монет затримали в аеропорту "Бориспіль". Вивезення контрабанди зловмисники налагодили разом із митниками, зокрема головним інспектором митного поста.
У чоловіка, який мав переправити багаж, поліцейські вилучили 38 монет. Їхню цінність встановлюватимуть експерти. Щодо контрабандистів та їхніх спільників - розпочали досудове розслідування.
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