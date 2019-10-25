На Черкащині жителі однієї з громад відчайдушно борються за місцеву лікарню. Там закрили й перевели до райцентру три відділення. Селяни проти такої реформи, адже тепер до медиків їм доводиться добиратися за 20 кілометрів. Докладніше - наші кореспонденти.

Від самого ранку у стоматолога Оксани Ташак повно роботи. Щодня до неї в черзі до двадцяти пацієнтів із навколишніх сіл. Найближча стоматологія від Ротмистрівки за 17 кілометрів - у Смілі.

"Ротмистрівка обслуговується, Ковалиха, Куцівка, Носачів і Мельники - все це наша дільниця", - говорить Оксана Ташак, лікарка-стоматолог.

Стоматологічне відділення, лабораторія, рентген і кабінет ЛФК - це все, що за останні 9 років залишилося від колись повноцінної Ротмистрівської лікарні. "Реформа-2010" перетворила її на структурний підрозділ Смілянської райлікарні, а під час чинної - закрили ще й паліативне, терапевтичне та інфекційне відділення.

"Ось тут знаходились неврологічні палати. Дивіться, ось і ліжечка ще збереглись - дівчатка старалися", - колишня голова Ротмистрівки Людмила Святченко.

У Ротмистрівці вже влаштовували не один мітинг. Люди вимагають відновити в лікарні відділення, які торік закрили. У Смілянській райлікарні запевняють: відділення не закрили, а перевели разом із персоналом у район. Утримувати їх на відстані дорого і до того ж, об'єднана громада на їх фінансування не виділила за два роки ні копійки.

"Існує закон про ОТГ, де сказано, що всі заклади освіти та медицини ОТГ має брати на свій баланс. На жаль, на сьогоднішній день голова ОТГ відмовився брати на утримання будівлю Ротмистрівської лікарні. Просто ми пішли з того приміщення, бо його утримання обходилось дорожче, ніж утримання цієї будівлі", - стверджує Віктор Григор'єв, заступник головного лікаря Смілянської центральної райлікарні.

Голова намагається заспокоїти селян: мовляв, їхня лікарня стане тільки кращою. Найближчим часом ОТГ візьме на баланс приміщення й навіть відкриє там Центр первинної медико-санітарної допомоги. Хоча такий центр уже рік як функціонує в сільській амбулаторії.

"Реформа первинної ланки вже закінчилась, якщо у вас громада існує з 2018 року - у вас вже тут має працювати ПМСД. Де воно ?"

"Та де воно!? Воно ж тут працювало, вторинна медицина, воно ж недавно пішла вторинна медицина"

"А де сімейні лікарі у вас сидять? - Ну, тут сидять! - А чому ж ПМСД не створено ?"… сільський голова не знає, що сказати…

Конструктивного діалогу в селян із головою громади не вийшло. Тож люди готові збиратися знову для масштабнішої акції протесту.