В Україні зросла кількість хворих на дифтерію [ Редактировать ]
Кількість хворих на дифтерію зросла. В Ужгороді госпіталізували ще двох студентів з підозрою на недугу. Точні результати будуть відомі через кілька днів. На Закарпаття вже доправили додаткові дози протидифтерійної сироватки. Вісьмома дозами поділилися сусідні області.
У середу ще сто ампул прибудуть з Індії. У Києві ж стало відомо про другий випадок захворювання на інфекцію.
"Ми забрали в 3 регіонах. По три вакцини з Чернівців і Львова і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що нажаль вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю і так уже зареєстровані випадки дифтерії. Але сьогодні ще машина виїжджає і вона забирає сироватки з Житомиира і одну з Рівного", - говорить Єлизавета Біров, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.
"Ми маємо станом на 9 місяців це є дорослі охоплені приблизно на 34% а дітки трошки більше 50%, я закликаю всіх вакцинуватися, вакцини є в достатній кількості", - говорить Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру.
по теме
У Чернівцях зафіксували дев'ять випадків захворювання на кір
Спалах кору в Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували в місцевому університеті. Усі студенти - проживали в гуртожитку
Чи загрожує Україні епідемія дифтерії
Як зупинити інфекцію? Та чому в країні знову замало протидифтерійної сироватки?
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію
Занедужав 9-річний учень школи-ліцею №303, що в Дарницькому районі - школяр контактував із 45 людьми, з них 36 - діти
Спалах дифтерії: в Ужгороді зібрали протиепідемічну комісію
А в Ужгороді через спалах дифтерії терміново зібрали проти-епідемічну комісію. Там закінчилася сироватка проти цієї хвороби
У Києві на дифтерію захворів учень молодшої школи - ЗМІ
У школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин - дитина зараз у лікарні, її стан стабільний