У київському зоопарку звірятка ласують гарбузом із сюрпризом - традиційним атрибутом Геловіну. Першими святкову вечерю отримали єноти. Тварини швидко розгризли гарбузову посудину та добралися до ласощів, захованих усередині.

Згодом смаколики дісталися й іншим мешканцям зоопарку. Нестандартний раціон зумовлений не тільки святом, доглядачі дають своїм підопічним продукти з високим вмістом вітамінів. Це допоможе їм легше пережити зиму.