У київському зоопарку звірятка ласують гарбузом із сюрпризом [ Редактировать ]
У київському зоопарку звірятка ласують гарбузом із сюрпризом - традиційним атрибутом Геловіну. Першими святкову вечерю отримали єноти. Тварини швидко розгризли гарбузову посудину та добралися до ласощів, захованих усередині.
Згодом смаколики дісталися й іншим мешканцям зоопарку. Нестандартний раціон зумовлений не тільки святом, доглядачі дають своїм підопічним продукти з високим вмістом вітамінів. Це допоможе їм легше пережити зиму.
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