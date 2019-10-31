Многие мужчины выбирают себе спутницу жизни не только по внешности, личных качествах, но также и по умению быть отличной хозяйкой. Не все девушки готовы посвятись большую часть своей жизни уборке и готовке. Астрологи рассказывают, что люди, рожденные под определенным знаком зодиака, особенно заботливы и хозяйственны.

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Итак, на первом месте оказались Тельцы. Они очень бережливы и распорядительны. Они обожаю порядок и любят, когда окружающие его также поддерживают. Тельцы не часто становятся успешными карьеристами, а чаще всего отличными хозяйками и хозяевами.

Они сами любят уют, а также вкусно поесть. По этому, с удовольствием заботятся о своих домашних.

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