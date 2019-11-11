У Києві розіграли Кубок України з рукопашного бою. Ці змагання - один із відбірних етапів до Чемпіонату світу, який прийматиме Україна наступного року. Рівень підготовки наших спортсменів продемонстрував неабиякі шанси на перемоги у світовій першості. У цьому переконалась Ольга Клюєва.

За тендітними плечима цієї мініатюрної дівчини - блискучі переможні поєдинки на світових та європейських чемпіонатах. Тож на змаганнях за кубок України вона впевнено здобуває перемогу за перемогою.

"Рукопашний бой це любов, його треба любити, щоб вкладати в нього душу, бо не буде души не буде и перемог", - говорить Валентина Загоруйченко, чемпіонка світу з рукопашного бою.

Поборотися за Кубок України з'їхались понад 200 спортсменів із 20 областей. У категорії "легкий контакт" змагаються навіть шістнадцяти-річні, а ось найсуворіший "фулконтакт" - лише для дорослих.

"Рукопашний бій - це особливий вид спорту, бо він є фундаментом бойової підготовки наших силових структур. В нього є прикланий напрямок, коли спортсмени демономструють роботу з техніки самооборони, з ножем, з автоматом, з пістолетом", - говорить Юрій Радченко виконавчий директор Всеукраїнської федерації рукопашного бою.

На рингу емоції зашкалюють. У цих видовищних поєдинках усе справжнє - і боротьба, і сльози, і кров. Вісімнадцятирічний Ілля під час бою травмував ногу і вибув зі змагань, але він точно знає, заради чого продовжуватиме спортивну кар'єру.

"Спорт загартовую змінцнює це вже стимул до чогогсь. Не дає лишнього часу, щоб тратити на дурниці, краще їх витрачати в залі", - говорить Ілля Осташ, спортсмен.

Після початку війни на Донбасі рукопашний бій став обов'язковою дисципліною у військовій підготовці українських армійців. Багато з молодих учасників змагань збирається пов'язати своє життя із силовими структурами.

Переможці Кубка України візьмуть участь у Чемпіонаті світу з рукопашного бою, який відбудеться в Києві восени наступного року.