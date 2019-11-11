В желании правительства открывать онлайн-казино при букмекерских конторах, а не при наземных казино, не видно логики. В том числе из-за того, что это может стоить бюджету страны сотни миллионов долларов. Об этом говорится в публикации "Зачем букмекеру казино" на сайте "Капитал".

Автор статьи, известный одесский отельер Фазиль Аскеров, одним из самых спорных пунктов законопроекта по азартным играм называет пункт, разрешающий букмекерским конторам открывать онлайн-казино. При том, что количество букмекеров этим законопроектом ограничивается цифрой 10.

"Одно онлайн-казино обеспечивает работой более 100 IT-специалистов с минимальной зарплатой от $1500. Скажите, а в чем тогда логика законодателя ограничивать онлайн-казино в Украине всего 10-ю букмекерами, если наземных казино будет явно больше 20 и каждый из них будет иметь желание развивать онлайн-казино? А это 3000-5000 рабочих мест в ІТ-сфере с высокой зарплатой и уплатой налогов в Украине", - отмечает Аскеров.

Эксперт ссылается на опыт Грузии, где объединение онлайн-казино с наземным казино дало возможность чётко регулировать данную отрасль, так как проверка происходит в наземном казино, а не онлайн. Онлайн-казино в Грузии заплатили налогов в бюджет $170 млн. В то время как в планах украинского правительства в 2019 году получить в бюджет со всех видов игорного бизнеса $100 млн.

Аскеров также ссылается на оценки аналитиков РБК: мировой рынок азартных игр онлайн вырос с примерно 6,5 млрд евро в 2003 году до более 45 млрд евро в 2018 году. Одновременно с этим увеличилась и доля онлайн-казино в игровой индустрии в целом. Такой показатель вырос с 3% в 2003 году до 12% в 2018 году.

Согласно прогнозам, всего через пять лет указанные абсолютные значения увеличатся еще примерно в полтора раза, а доля онлайн-казино в общем объеме азартных развлечений вырастет до примерно 15%.

"Ограничивать законодательно растущий рынок - зачем?", - отмечает эксперт.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в Украине есть компании, осуществляющие незаконную букмекерскую деятельность под прикрытием Национальных лотерей, так как почти 10 лет букмекерская деятельность запрещена. Это Марафон; Пари-Матч; 1xBet; Unibet; Betfair; FavBet.

Ранее кандидат юридических наук, эксперт по лотерейной отрасли Игорь Галицкий заявил, что законопроект по азартным играм противоречит международным стандартам лотерейного бизнеса. Главной проблемой законопроекта является то, что лотереи включены в перечень азартных игр наравне с казино, букмекерской деятельностью и покером.

Експерт не бачить логіки у прив'язці онлайн-казино до букмекерських контор

У бажанні уряду відкривати онлайн-казино при букмекерських конторах, а не при наземних казино, не видно логіки. У тому числі через те, що це може коштувати бюджету країни сотні мільйонів доларів. Про це йдеться у публікації "Навіщо букмекеру казино" на сайті "Капітал".

Автор статті, відомий одеський готельєр Фазіль Аскеров, одним з найбільш спірних пунктів законопроекту по азартних іграх називає пункт, що дозволяє букмекерським конторам відкривати онлайн-казино. При тому, що кількість букмекерів цим законопроектом обмежується цифрою 10.

"Одне онлайн-казино забезпечує роботою понад 100 IT-фахівців з мінімальною зарплатою від $1500. Скажіть, а в чому тоді логіка законодавця обмежувати онлайн-казино в Україні всього 10-ма букмекерами, якщо наземних казино буде явно більше 20 і кожен з них матиме бажання розвивати онлайн-казино? А це 3000-5000 робочих місць в ІТ-сфері з високою зарплатою і сплатою податків в Україні", - зазначає Аскеров.

Експерт посилається на досвід Грузії, де об'єднання онлайн-казино з наземним казино дало можливість чітко регулювати цю галузь, оскільки перевірка відбувається в наземному казино, а не онлайн. Онлайн-казино в Грузії заплатили податків в бюджет $170 млн. У той час як в планах українського уряду в 2019 році отримати до бюджету з усіх видів грального бізнесу $100 млн.

Аскеров також посилається на оцінки аналітиків РБК: світовий ринок азартних ігор онлайн виріс з приблизно 6,5 млрд євро в 2003 році до понад 45 млрд євро в 2018 році. Одночасно з цим збільшилася і частка онлайн-казино в ігровій індустрії в цілому. Такий показник виріс з 3% у 2003 році до 12% в 2018 році.

Згідно з прогнозами, всього через п'ять років зазначені абсолютні значення збільшаться ще приблизно в півтора рази, а частка онлайн-казино в загальному обсязі азартних розваг зросте до приблизно 15%.

"Обмежувати законодавчо зростаючий ринок - навіщо?", - відзначає експерт.

Він також нагадав, що на сьогоднішній день в Україні є компанії, які здійснюють незаконну букмекерську діяльність під прикриттям Національних лотерей, оскільки майже 10 років букмекерська діяльність заборонена. Це Марафон; Парі-Матч; 1xBet; Unibet; Betfair; FavBet.

Раніше кандидат юридичних наук, експерт з лотерейної галузі Ігор Галицький заявив, що законопроект по азартних іграх суперечить міжнародним стандартам лотерейного бізнесу. Головною проблемою законопроекту є те, що лотереї включені до переліку азартних ігор нарівні з казино, букмекерською діяльністю і покером.