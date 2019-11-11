14 загиблих і понад два мільйони біженців: над Індією вирує потужний циклон [ Редактировать ]
14 загиблих і понад два мільйони біженців. Такі трагічні наслідки циклону "Бульбуль", що вирує над східною частиною півострова Індостан над територіями Індії та Бангладеш.
Влада Бангладеш залучила до ліквідації наслідків негоди армію, а також звернулася по допомогу до десятків тисяч волонтерів. Ураганний вітер швидкістю до 120-ти кілометрів за годину досягнув суходолу в цьому регіоні в суботу, 9 листопада, принісши з собою потужні зливи.
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