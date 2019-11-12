Космічний корабель для дослідженя Венери розроблять NASA спільно з Нью-Йорським університетом Буффало. Корабель отримав назву BREEZE. На його створення науковців надихнули скати.

ПОЧ ВІДЕО: Дослідники припускають, що гнучкі крила дозволять апаратові пересуватися в атмосфері Венери. Живлення корабля забезпечать сонячні батареї: вони будуть заряджатися раз на два-три дні, коли апарат пролітатиме над освітленою стороною планети. Зазначу, що атмосфера Венери в 93-и рАзи щільніша за земну. Тиск на поверхні планети - такий як на глибині 900 метрів у водоймі на Землі. Востаннє апарат NASA вивчав Венеру 2007-го року, тоді вдалося зробити 50 знімків планети.