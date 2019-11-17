Супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на таблоид Mail on Sunday. Об этом сообщает издание Sky News.

Она объяснила свой поступок тем, что британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.

Журналисты взяли несколько фраз из ее личного письма к отцу и использовали их для "черного" пиара. Адвокаты намерены опровергнуть сфабрикованные истории.

Одна из историй - информация о том, что Маркл потратила 5 тыс. фунтов стерлингов из бюджетного фонда для приобретения медной ванны.

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