В США пес спас жизнь своей хозяйке. Об этом сообщает Daily Mail.

Пес Стефании Херфель постоянно обнюхивал живот хозяйки, после чего она решила обратиться к врачу. Специалисты обнаружили у Херфель третью стадию рака яичников. После лечения у женщины началась ремиссия.

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Но, через несколько месяцев собака повторила свои действия и женщина снова обратилась в больницу. Как оказалось, рак вернулся к женщине.

Онколог Дэвид Кушнер отмечает, что поведение собаки вполне рационально. Согласно исследованиям, в 97% случаев собаки и правда могут отличить по запаху здоровую кровь от зараженной раком.

Ранее сообщалось о том, что женщина похудела на 63 килограмма благодаря онлайн игре.