Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Соответствующие проекты №2485 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощениии досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" и №2486 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с принятием этого же закона были зарегистрированы в Раде 21 ноября.

Текст документов пока отсутствует на сайте парламента.