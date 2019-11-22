Кабмин предлагает внести изменения в Налоговый кодекс [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Об этом сообщается на сайте парламента.
Соответствующие проекты №2485 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощениии досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" и №2486 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с принятием этого же закона были зарегистрированы в Раде 21 ноября.
Текст документов пока отсутствует на сайте парламента.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине одобрили новые таможенные тарифы.
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