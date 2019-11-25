Украина пока не создала условий, которые могут обеспечить рост ВВП на 4% ежегодно в течение ближайших 30 лет, сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.

"Чтобы Украина смогла выйти на уровень богатой страны и обеспечить лучшие стандарты жизни, ей надо расти на 4% не два квартала или два года, а где-то 30 лет. Создала ли Украина соответствующие условия для этого? Наша оценка показала, что пока этого не произошло", - отметил он.

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,6% в 2019 году.

Старший экономист Всемирного банка А. Головач рассказала, что в 2019-м ожидается рост ВВП Украины на уровне 3,6%, сообщает "Интерфакс-Украина". "На 2019 год мы уже не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%", - заявила она.

Головач также отметила, что Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП в 2020 году на 3,7%, в 2021-м - на 4,2%.

В апреле Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год с 2,9% до 2,7%, а Европейский банк реконструкции и развития - с 3% до 2,5%. В НБУ прогнозируют, что рост ВВП в 2019-м и 2020-м составит 3,5%, а в 2021-м - 4%. И хотя прогнозы немного разнятся, суть ясна: пока что нет перспектив даже выхода на уровень 2013 года.

Украина, которая еще недавно была одной из мощнейших мировых индустриальных держав (и при этом она полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией), оказалась в числе беднейших и слаборазвитых стран мира. И, судя по прогнозам международных организаций, из этой ситуации ей не выйти в ближайшие 30 лет.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"