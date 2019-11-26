В среду, 27 ноября, будет хороший период для того, чтобы уделить внимание карьере. Рекомендуется быть осторожным с коллегами и финансами. Этот день обещает большие успехи в делах, при условии, что вы будете точно следовать тем командам и заданиям, которые даст вам начальство.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут внезапно разбогатеть.

Скорпион

Тем, кто занимает руководящие должности, удастся повысить уровень дохода. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. Можете рассчитывать на денежную премию.

Лев

Между вами и начальством будут хорошие отношения. Также заметно улучшатся отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу.

Стрелец

У вас сегодня прекрасный шанс резко повысить уровень доходов. Во многом это может быть связано с тем, что вы имеете шанс подняться на ступеньку выше в профессиональном мастерстве.

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