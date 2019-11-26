Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 [ Редактировать ]
Уже совсем скоро наступят новогодние праздники и вместе с этим - отличный повод для кардинальных изменений. Так, в этот период каждая девушка хочет выглядеть по-особенному и заранее планирует поход к любимому мастеру. Для того, чтобы понять, в какой день лучше всего делать манипуляции в волосами - рекомендуем ознакомиться с лунным календарем стрижек на декабрь 2019.
1 декабря - этот день будет нейтральным для кардинальных изменений, но рекомендуется больше внимания уделить лечению волос.
2 декабря - один из самых благоприятных дней для стрижки, однако важно попасть именно к своему мастеру.
3 декабря - стрижка в этот день принесет вам финансовое благополучие.
4 декабря - поход к мастеру в этот день может негативно повлиять на энергетику.
5 декабря - в этот период лучше укоротить челку или подстричь кончики.
6 декабря - рекомендуется отказаться от похода к мастеру в этот день.
7 декабря - стрижка в этот день может принести успех и благополучие в семью.
8 декабря - благоприятный период для стрижки. Изменения в этот день будут сулить удачу.
9 декабря - один из самых благоприятных дней для изменений.
10 декабря - отличный день для того, чтобы кардинально изменить имидж.
11 декабря - этот день лучше посвятить лечению волос.
12 декабря - хороший день для стрижки кончиков.
13 декабря - один из самых опасных дней для стрижки.
14 декабря - в этот день не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
15 декабря - смена имиджа в этот день может негативно сказаться на карьере.
16 декабря - ваш новый имидж заставит обратить на себя внимание противоположного пола.
17 декабря - после манипуляций с волосами, есть большой риск, что они станут непослушными.
18 декабря - стрижка в этот день может негативно сказаться на вашем будущем.
19 декабря - кардинальные изменения в этот день пойдут вам на пользу.
20 декабря - этот период будет неблагоприятным для стрижки.
21 декабря - рекомендуется обратить особое внимание лечению волос.
22 декабря - самый неблагоприятный день для кардинальных изменений.
23 декабря - нейтральный день для стрижки.
24 декабря - неудачный период для укорачивания волос, это чревато плохими последствиями.
25 декабря - после стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься
26 декабря - стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
27 декабря - хороший день для окрашивания и стрижки. Изменения в этот день помогут наладить отношения с друзьями.
28 декабря - в этот день рекомендуется осветлять волосы и не бояться кардинальных изменений.
29 декабря - период растущей Луны. Стрижка в этот день сулит успех и благополучие.
30 декабря - рекомендуется воздержаться от похода к мастеру в этот день.
31 декабря - стрижка в этот день поможет получить финансовое благополучие.
Также мы писали о том, когда новолуние и полнолуние в декабре.
по теме
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019
Многие девушки всегда хотят выглядеть идеально и все продумывают до мелочей
Лунный календарь на 26 ноября: что категорически нельзя делать
Во вторник, 26 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец
Лунный календарь на 25 ноября: что категорически нельзя делать
В понедельник, 25 ноября, будет хорошее время для кардинальных изменений
Лунный гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака
В понедельник, 25 ноября, Луна будет пребывать в знаке Скорпион
Лунный календарь на 24 ноября: что категорически нельзя делать
В воскресенье, 24 ноября, будет один из нейтральных дней