Уже совсем скоро наступят новогодние праздники и вместе с этим - отличный повод для кардинальных изменений. Так, в этот период каждая девушка хочет выглядеть по-особенному и заранее планирует поход к любимому мастеру. Для того, чтобы понять, в какой день лучше всего делать манипуляции в волосами - рекомендуем ознакомиться с лунным календарем стрижек на декабрь 2019.

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1 декабря - этот день будет нейтральным для кардинальных изменений, но рекомендуется больше внимания уделить лечению волос.

2 декабря - один из самых благоприятных дней для стрижки, однако важно попасть именно к своему мастеру.

3 декабря - стрижка в этот день принесет вам финансовое благополучие.

4 декабря - поход к мастеру в этот день может негативно повлиять на энергетику.

5 декабря - в этот период лучше укоротить челку или подстричь кончики.

6 декабря - рекомендуется отказаться от похода к мастеру в этот день.

7 декабря - стрижка в этот день может принести успех и благополучие в семью.

8 декабря - благоприятный период для стрижки. Изменения в этот день будут сулить удачу.

9 декабря - один из самых благоприятных дней для изменений.

10 декабря - отличный день для того, чтобы кардинально изменить имидж.

11 декабря - этот день лучше посвятить лечению волос.

12 декабря - хороший день для стрижки кончиков.

13 декабря - один из самых опасных дней для стрижки.

14 декабря - в этот день не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

15 декабря - смена имиджа в этот день может негативно сказаться на карьере.

16 декабря - ваш новый имидж заставит обратить на себя внимание противоположного пола.

17 декабря - после манипуляций с волосами, есть большой риск, что они станут непослушными.

18 декабря - стрижка в этот день может негативно сказаться на вашем будущем.

19 декабря - кардинальные изменения в этот день пойдут вам на пользу.

20 декабря - этот период будет неблагоприятным для стрижки.

21 декабря - рекомендуется обратить особое внимание лечению волос.

22 декабря - самый неблагоприятный день для кардинальных изменений.

23 декабря - нейтральный день для стрижки.

24 декабря - неудачный период для укорачивания волос, это чревато плохими последствиями.

25 декабря - после стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься

26 декабря - стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

27 декабря - хороший день для окрашивания и стрижки. Изменения в этот день помогут наладить отношения с друзьями.

28 декабря - в этот день рекомендуется осветлять волосы и не бояться кардинальных изменений.

29 декабря - период растущей Луны. Стрижка в этот день сулит успех и благополучие.

30 декабря - рекомендуется воздержаться от похода к мастеру в этот день.

31 декабря - стрижка в этот день поможет получить финансовое благополучие.

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