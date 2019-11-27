Concord Capital считает, что давление НАБУ может иметь катастрофические последствия для бизнеса владельца группы компаний Ukrlandfarming Олега Бахматюка

Как сообщает Concord Capital, будучи неспособным надавить на действительно "большую рыбу", которой являются бывшие акционеры "Приватбанка", государство сконцентрировало свои усилия на преследовании Олега Бахматюка и Константина Жеваго, пишет Depo.ua.

Если давление на Жеваго не выглядит очень вредным для его ключевого бизнеса, Ferrexpo, то атаки на Бахматюка могут иметь катастрофические последствия для его фермерского бизнеса.

Concord Capital считает, что Бахматюк и его возможные партнеры в НБУ, которые подозреваются в сговоре по делу о рефинансировании VAB Банка, смогут доказать в суде отсутствие оснований в утверждениях НАБУ. Однако это не гарантирует прекращения государственного давления на Бахматюка.

Олег Бахматюк обнародовал план возможного урегулирования задолженности, который, как он утверждал, активно обсуждался с государственными органами. Комментируя этот вопрос на прошлой неделе, Бахматюк сказал, что он близок к заключению соглашения, по которому он выплатит до 8,5 млрд грн в Фонд гарантирования вкладов в течение восьми лет. Если бы план был выполнен, это позволило бы Бахматюку продолжить переговоры о реструктуризации задолженности с международными кредиторами, возможно, даже на более выгодных условиях, чем предлагалось прошлой зимой.

В то же время, возможное долговое соглашение с государственными структурами выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Принимая это во внимание, а также недавнее давление со стороны НАБУ, Concord Capital считает, что наихудший сценарий сейчас более вероятен.

Этот сценарий предполагает давление правительства на Бахматюка и его потерю контроля над Ukrlandfarming, что, вероятно, приведет к развалу этого бизнеса. В итоге это предполагает незначительные взыскания любого долга Бахматюка, особенно требований международных кредиторов и государственных структур.

Отметим, что группа компаний Ukrlandfarming Олега Бахматюка платит миллиардные налоги и в ней работают 27 000 человек. Из-за действий НАБУ эти люди могут потерять работу.

Напомним, вечером 11 ноября СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ приехали в офис одного из крупнейших банков Украины - "Райффайзен Банка", чтобы задержать главу правления Александра Писарук, бывшего первого заместителя ныне опальной председателя НБУ Валерии Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

12 ноября стало известно, что Бахматюк обратился к президенту Украины Владимира Зеленского по НАБУ и ГПУ, которые возобновили уголовное дело в отношении VAB банка.

Он пояснил, что подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", а также отверг претензии Нацбанка в размере 29,3 млрд грн долга перед государством.

Эксминистр финансов Александр Шлапак сообщил, что Бахматюк боролся за VAB банк до последнего и пытался внести $200 млн для его спасения.

Известно также, что объединение "Бизнес-Варта" и "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к президенту Зеленского в защиту "Укрлендфарминг" Бахматюка.

18 ноября сообщалось, что экспертиза опровергает обвинения НАБУ.

Несколько ранее, 15 ноября Высший антикоррупционный суд определил для бывшего первого заместителя Нацбанка Александра Писарук мера пресечения в виде залога в 5 млн гривень.

Впоследствии стало известно, что "Райффайзен банк" внесет залог за Писарука и оставит его на должности.

Справка: НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.