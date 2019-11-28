Вырезали из авто: в Днепре произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Днепре на Криворожском шоссе произошло страшное ДТП. Известно, что в аварии столкнулись МАЗ и два Citroen. В настоящий момент известно об одном пострадавшем - водителе одной из легковушек. Мужчину с места аварии в тяжелом состоянии забрала "скорая", передает "Информатор".
По предварительной информации, синий Citroen ехал по улице Гебрина. Выезжая на перекресток, предварительно, водитель не предоставил приоритет в движении грузовику, в результате чего тот буквально протаранил его - удар пришелся на водительскую сторону.
После столкновения на мокрой дороге оба транспортных средства начало крутить. Грузовик ударил еще и белый Citroen, который двигался в сторону города. Мужчину, который находился в синей легковушке, зажало в салоне. Чтобы достать его, на помощь вызвали Службу спасения.
Разрезав двери, пострадавшего достали и сразу же передали медикам. Он находился в помутненном сознании. Мужчину госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Днепре ВАЗ разорвал тело пенсионерки.
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