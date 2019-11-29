Популярная украинская артистка Тина Кароль поделилась с поклонниками фото, на котором предстала в нежном образе. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

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На фото Тина позирует в черном наряде, а образ звезда дополнила элегантными серьгами. Макияж Тины нежный, но с ярким акцентом на губах.

Поклонники отметили нежность и красоту артистки и "засыпали" ее приятными комментариями: "Какая невероятная", "Очень милая и нежная", "Загадочная леди".

Ранее сообщалось, что Тина Кароль шокировала фанатов новым образом.