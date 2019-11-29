Почему нельзя стричь волосы беременным: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В древние времена считалось, что примет и различных суеверий необходимо придерживаться. В худшем случае можно накликать беду. Одна из таких примет касается того, что нельзя стричь волосы беременным. Podrobnosti.ua расскажут, стоит ли верить в странное предвестие.
Так, волосы беременной женщины становятся ее оберегом и защитой, которая помогает избежать любого дурного влияния как на будущую мать, так и на младенца. Еще волосы имеют свойство накапливать энергию и передавать ее.
Укорачивание локонов может спровоцировать снижение защитного энергетического поля - это чревато массой неприятностей: болезнями, сглазом, порчей.
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