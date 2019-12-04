От угроз и шантажа Зеленский и его карманные так называемые правоохранительные органы перешли к реальным действиям.

Через несколько дней после возбуждения Государственным бюро расследований уголовного дела в отношении сотрудников СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и незаконного проведения оперативно-следственных мероприятий в отношении них, в здании, в котором находятся приемные шести депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, был проведен обыск.

Формальной причиной названы следственные действия в отношении "Шторма" - организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии.

Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции.

СБУ, как неоднократно сообщали СМИ, получила задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы - За жизнь". В худших традициях полицейского государства Служба безопасности Украины выполняет поставленную властью задачу.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает действия СБУ как политическую расправу и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"