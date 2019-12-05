Мангеттен прикрасили різдвяними вогнями [ Редактировать ]
Різдвяними вогнями засяяв уже і Нью-Йорк. Найпопулярніші крамниці й універмаги на Мангеттені - прикрасили свої вітрини до свят. Розвісили яскраву ілюмінацію, подекуди - встановили складні рухомі конструкції.
Над оформленням магазинів до нового року зазвичай працюють відомі митці. Витрачають кілька місяців на дизайн і близько трьох тижнів на реалізацію задуму.
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