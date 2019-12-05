Витрачають кілька місяців на дизайн і близько трьох тижнів на реалізацію задуму

Різдвяними вогнями засяяв уже і Нью-Йорк. Найпопулярніші крамниці й універмаги на Мангеттені - прикрасили свої вітрини до свят. Розвісили яскраву ілюмінацію, подекуди - встановили складні рухомі конструкції.

Над оформленням магазинів до нового року зазвичай працюють відомі митці. Витрачають кілька місяців на дизайн і близько трьох тижнів на реалізацію задуму.