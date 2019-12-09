Некоторые продукты чаще других вызывают аллергию. Употребляя их, вы рискуете получить неприятную сыпь, а в худшем случае - попасть в больницу, пишет lady.tochka.net.

Орехи и бобы, шоколад, цитрусовые и яйца чаще всего вызывают аллергию.

Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактическому шоку. Человек может умереть.

Шоколад вызывает аллергию через соевый лецитин, ореховые наполнители или глютен, сухое молоко и пальмовое масло.

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Молочные продукты могут не усваиваться организмом. Это часто называют непереносимостью лактозы, от которой сейчас страдает большое количество людей. Аллергия на молоко не одно и то же, что и непереносимость. Но стоит обязательно сдать анализы на аллергены.

Цитрусовые - самый известный аллерген. Лишние фрукты могут раздражать желудочно-кишечный тракт, вызвать отеки.

Мед может стать причиной отека гортани и заблокировать дыхательные пути у аллергиков.

Рыба чаще всего вызывает аллергию у детей, однако бывает и у взрослых.

Аллергией на крупы и каши страдает один из 200 человек.

Среди частых аллергенов является и яйца.

Ранее сообщалось, какой фрукт обязательно нужно есть женщинам.