Какие продукты чаще всего вызывают аллергию [ Редактировать ]
Некоторые продукты чаще других вызывают аллергию. Употребляя их, вы рискуете получить неприятную сыпь, а в худшем случае - попасть в больницу, пишет lady.tochka.net.
Орехи и бобы, шоколад, цитрусовые и яйца чаще всего вызывают аллергию.
Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактическому шоку. Человек может умереть.
Шоколад вызывает аллергию через соевый лецитин, ореховые наполнители или глютен, сухое молоко и пальмовое масло.
Молочные продукты могут не усваиваться организмом. Это часто называют непереносимостью лактозы, от которой сейчас страдает большое количество людей. Аллергия на молоко не одно и то же, что и непереносимость. Но стоит обязательно сдать анализы на аллергены.
Цитрусовые - самый известный аллерген. Лишние фрукты могут раздражать желудочно-кишечный тракт, вызвать отеки.
Мед может стать причиной отека гортани и заблокировать дыхательные пути у аллергиков.
Рыба чаще всего вызывает аллергию у детей, однако бывает и у взрослых.
Аллергией на крупы и каши страдает один из 200 человек.
Среди частых аллергенов является и яйца.
Ранее сообщалось, какой фрукт обязательно нужно есть женщинам.
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