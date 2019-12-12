Несмотря на то, что за окном уже холодно, и даже морозно, не стоит отчаиваться и впадать в депрессию. Ведь всегда можно найти интересное занятие. Тем более, что в Киеве на этих выходных пройдет масса мероприятий. Выбирайте то, что ближе вам по душе. Позовите близких вам людей или соберите шумную компанию, и вперед на встречу приключениям.

Выставка Made in Chernobyl

В Киеве покажут выставку, которая проходила недавно в Чернобыле. Над работами трудились художники из разных страны и поколений непосредственно в зоне ЧАЭС. Они преследовали цель дать новую интерпретацию того, чем является Чернобыль спустя 33 года после катастрофы.

Когда: 14-15 декабря, вт-вс - с 11:00 до 19:00, пн - до 16:00

Где: Музей истории Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Сколько стоит: от 45 гривен

Большой маркет подарков от Все.Свои

Организаторы подготовили грандиозный подарочный маркет, который будет проходить на этих выходных.

Гостей ждут 5 этажей подарков от лучших украинских производителей посуды, текстиля, декора для дома, одежды, украшений, белья, книг, детских игрушек, косметики, парфюмерии, аксессуаров для женщин и мужчин, а также сувениров. Таким образом можно будет затариться подарками для родных и близких, а также приобрести что-то для дома.

Когда: 14-15 декабря, 10:00-20:00

Где: галерея "Д12", улица Десятинная, 12

Сколько стоит: бесплатно

Спектакль "Солнечная линия"

История о семейной паре, которая вместе уже много лет. Барбара и Вернер Солейланов с 10 часов вечера до 5 утра выясняют отношения на кухне. Они устали, но спать не расходятся, они решили хотя бы раз в жизни дойти до конца. На кухне кипят страсти - супруги то делят имущество, то дерутся до полусмерти, то горячо мирятся и снова хотят убить друг друга. Хорошо, что с чувством юмора у них все хорошо, правда, шутки иногда совсем на грани дозволенного.

Актеры будут играть в живых декорациях: на кухне, где можно и посуду вымыть, и испечь индейку. Зрители разместятся в зале, который разделен на импровизированные зоны: спальня, гостиная, коридор, ванная комната и веранда.

Когда: 14 декабря, 19:00

Где: ВДНХ, павильон 21, Pandora Creative Hub, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: 150-300 гривен

Новый год 2020 на Подоле

14 декабря на Контрактовой площади открывается традиционный новогодний городок с празднованиями и ярмаркой.

В этом году тематикой праздника станет опошнянская керамика, зимний городок украсят в этностиле. Гостей ждут: рождественская ярмарка со вкусностями и сувенирами для всей семьи; стрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные мероприятия; колоритные арт-объекты в опошнянском стиле, световые инсталляции и фотозоны;

резиденция святого Николая для самых маленьких посетителей.

Когда: 14 декабря, 10:00-13:00

Где: Контрактовая площадь

Сколько стоит: бесплатно

Новый год 2020 на Софии

14 декабря открывается рождественская ярмарка в самом сердце столицы.

Тематикой этого года стал Щелкунчик. Городок поделится на:

Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику.

Королевство вкуса - вкусные блюда и напитки.

Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.

Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади.

Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс. А изюминкой этой новогодней локации станет главная елка страны, которую украсили 800 тематическими игрушкам.

Когда: 14 декабря, 10:00-22:00

Где: Софийская площадь, Софийская площадь, 1

Сколько стоит: бесплатно

Спектакль "Разговор, которого не было"

В это воскресенье ценители искусства смогут насладиться представлением, в котором поднимаются темы любви , взаимоотношений между людьми и справедливости. По словам авторов, все мы откладываем на завтра важные беседы,спешим и стараемся смотреть только вперед. И из-за суеты забываем о важных для нас людях, теряя с ними связь. Нам все время кажется, что будет еще достаточно времени, чтобы все вернуть назад.

Спектакль поможет зрителям задуматься о том, что действительно важно.

Когда: 15 декабря

Где: театр Оперетты, улица Большая Васильковская, 53/3

Сколько стоит: 200 гривен

Офис святого Николая в парке Шевченко

Уже с 15 декабря в парке Шевченко дети могут написать письмо с пожеланиями подарков и получить за это вкусный пряник от эльфов-помощников. Также маленькие посетители смогут собственноручно смастерить пряничный дом. Найдутся развлечения и для взрослых посетителей.

Программа :

- квест по городу чудес в сопровождении эльфов;

- теплое общение и фотосессия со святым Николаем;

- мастер-класс "новогодний пряник";

- угощение фруктовым чаем;

- возможность вручную украсить новогодний пряник.

Когда: 15 декабря, 10:00-22:00

Где: парк Тараса Шевченко, улица Терещенковская, 24

Сколько стоит: 180 гривен, продолжительность программы: 45 минут

Old Friends Retro Market. Сезон чудес

В это воскресенье в Музее истории Киева будет проходить винтажная ярмарка - Old Friends Retro Market.

На многочисленных прилавках гостей ждут уникальные подарки, аксессуары для создания элегантных образов, игрушки, посуда для дома, предметы декора и интерьера, старинные книги и многое другое.

Организаторы говорят, что ярмарка одновременно является живым музеем, в котором можно не только окунуться в атмосферу ушедших столетий, но и унести любой понравившийся раритет с собой.

Когда: 15 декабря, 11:00-19:00

Где: Музей истории Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Сколько стоит: бесплатно

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

13 декабря на Спивочем поле открывается Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля.

Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками

фуд-зона с китайскими ресторанами, ароматный глинтвейн, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы,

насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов

Когда: 14-15 декабря

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: 200 гривен

Фіолет. Все чесно тур

11 декабря в клубе Atlas пройдет презентация нового мини-альбома группы Фиолет "Все чесно". В программе запланированы лучшие песни команды и шоу при участии приглашенных гостей. Концерт подобьет итоги 10 лет творчества Фиолет и расскажет о планах группы на будущее.

Где: Atlas - ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Когда: 11 декабря, 20:00

Сергій Мартинюк. Презентація збірки "Реп'яхи"

13 декабря в киевском книжном магазине "КнигоЛенд" фронтмен группы Фиолет, Сергей Мартынюк, презентует свой дебютный поэтический сборник "Реп'яхи". Стихи автора наполнены легкостью и любовью к миру и женщинам в нем.

Где: "КнигоЛенд" - Контрактовая Площадь, 1/2

Когда: 13 декабря, 18:00

ЛЯПИС 98

15 декабря в киевский клуб Stereo Plaza приедет оркестр радикального шансона ЛЯПИС 98. Музыканты вместе с неизменным лидером Сергеем Михалком презентуют свою новую концертную программу "Всем девчонкам нравится". В программе безудержное музыкальное театрализованное шоу с традиционным для стадионной группы драйвом.