Мокрый снег и туман: синоптики удивили прогнозом [ Редактировать ]
Погода в Украине, фото: Pixabay
В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь, а в Карпатах и на севере Левобережья - с мокрым снегом. Без осадков лишь днем в западных областях. В южных и центральных областях ночью и утром туман, пишет 24.tv.ua.
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Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:
- Ужгород - +5...+7
- Львов - +6...+8
- Ивано-Франковск - +6...+8
- Тернополь - +6...+8
- Черновцы - +6...+8
- Хмельницкий - +5...+7
- Луцк - +5...+7
- Ровно - +5...+7
- Житомир - +5...+7
- Винница - +6...+8
- Одесса - +10...+12
- Николаев - +9...+11
- Херсон - +9...+11
- Симферополь - +9...+11
- Кропивницкий - +6...+8
- Черкассы - +5...+7
- Чернигов - +4...+6
- Сумы - + 3... + 5
- Полтава - +5...+7
- Днепр - +6...+8
- Запорожье - +8...+10
- Донецк - +5...+7
- Луганск - +4...+6
- Харьков - +5...+7
- Киев - +5...+7
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