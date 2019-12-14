В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь, а в Карпатах и на севере Левобережья - с мокрым снегом. Без осадков лишь днем в западных областях. В южных и центральных областях ночью и утром туман, пишет 24.tv.ua.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород - +5...+7

Львов - +6...+8

Ивано-Франковск - +6...+8

Тернополь - +6...+8

Черновцы - +6...+8

Хмельницкий - +5...+7

Луцк - +5...+7

Ровно - +5...+7

Житомир - +5...+7

Винница - +6...+8

Одесса - +10...+12

Николаев - +9...+11

Херсон - +9...+11

Симферополь - +9...+11

Кропивницкий - +6...+8

Черкассы - +5...+7

Чернигов - +4...+6

Сумы - + 3... + 5

Полтава - +5...+7

Днепр - +6...+8

Запорожье - +8...+10

Донецк - +5...+7

Луганск - +4...+6

Харьков - +5...+7

Киев - +5...+7

Также мы писали о том, что в Киеве откроют новогоднюю почтовую резиденцию.