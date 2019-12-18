У Каліфорнії представили електричну пожежну машину [ Редактировать ]
Електричну пожежну машину представили в Каліфорнії. Автомобіль повинен зменшити викиди вуглекислого газу під час роботи.
Модель розробляла австрійська компанія. Запас ходу - 30 кілометрів. Для безперебійної роботи вантажівку також оснастили запасним дизельним генератором. Кілька таких електромашин уже проходять перевірку на пожежних станціях у Нідерландах і Німеччині.
"Ми створили цей автомобіль з нуля. Нам хотілося розробити першу у світі вантажівку з нульовими викидами в атмосферу і на електричному двигуні. На все це пішло шість років роботи", - зазначив Джон Слоусон, виконавчий директор компанії-розробника.
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