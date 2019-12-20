До нового року 10 днів, в українських крамницях уже ажіотаж. Люди скуповують і продукти, і подарунки, і святковий дріб'язок. А ще рахують сімейний бюджет. Бо святкувати українці - на радість маркетологам та продавцям - звикли на широку ногу.

Тож як зустріти Новий Рік так, щоб не збанкрутувати? За 100 гривень чи за сто тисяч гривень? Наша Галина Якушко вивчила різні сценарії - від найдешевшого до найдорожчого. Тож далі - арифметика розваг.

Предноворічна метушня. Святковий забіг - розпочався! Де зустрічати 2020? Та cкільки доведеться викласти за розкішний банкет і скромне святкування Нового року?

А як відсвяткувати новий рік з найменшими витратами, ми розкажемо вам трохи згодом. Для цього прицінимося в столичних супермаркетах.

"Вибір лікарської ковбаси вражає - від 50 гривень".

Дмитро та Ксенія разом із донькою Маєю прикрашають ялинку. Аби не відставати від новорічної моди - купили нові ялинкові прикраси.

"Я люблю, чтобы елка была в одном стиле, но каждый год нужно как-то ее менять. Поэтому в этом году мы решили сделать акцент на красно-белых цветах и я докупала белые шарики", - говорить Ксенія Господінова, мати.

Новий рік родина зустрічатиме вдома. Обоє батьків підприємці: Ксенія стиліст, Дмитро івент-менеджер. Тобто людина, яка мама організовує іншим свята. При цьому найкращий сценарій відпочинку для Дмитра без затій, по-домашньому.

"Ну, круто же выспаться, когда под Новый год больше работы, когда надо закрыть год, когда надо закрыть все висяки так называемые. А иногда особенно, когда маленький ребенок вот просто выспаться", - говорить Дмитро Господінов.

На новорічне застілля сім'я готова викласти близько півтори тисячі гривень. Готують - традиційні домашні страви олів'є, шубу та мімозу.

"У нас есть фирменное блюдо мужа который, он готовит индейку в духовке - да и это такое у нас. Мне нравиться даже приготовить глинтвейн", - говорить Ксенія Господінова.

Середмістя столиці. Центр молодіжних тусовок для тих, кому спокійний домашній сценарій святкування не до вподоби. У новорічну ніч тут будуть ще ті гуляння. Глінтвейн, ігристе та вина українського виробництва рікою литиметься все. Цей ресторанчик зроблений у стилі квартири відомого художника. Шахівниці, старовинні серванти та килими. Ціна новорічного банкету тут від шести сотень гривень із людини. Доволі демократично.

"Багато позицій українського вина: сухого білого і червоного. Ну і коктейлі плюс будуть популярні там шампанське з алкоголю і різні дайкірі ну такі типу класичні коктейлі новорічні. З мандаринами буде апероль", - говорить Митя Ятим, ресторатор.

Словом усе модно-молодіжно. Попити і потанцювати під діджейські сети. У меню жодних "радянських" новорічних страв. Лише кулінарний веганський мейнстрім.

"Ну, багато людей не їсть мяса. Ну і в нас без майонезу. Соєвий майонез, соєва ковбаса. Ы такий олів'є. Він буде набагато популярніший ніж мясний. Це я точно знаю. Ну це вже перевірено - люди їдять більше без мяса, а шуба - нє не буде - ні мімози не шуби", - говорить Митя Ятим, ресторатор.

Якщо хочете зустріти Новий рік у ресторані - готуйте гаманці. Економ-варіант від тисячі. А в елітних закладах від шести тисяч гривень. Це сценарій для тих, у кого гроші є, а олів'є вже не смакує.

"С каждым годом новогодние меню в ресторанах становиться все менее совдеповским. Ну, например салаты оливье или селедка под шубой уже практически ушли из новогоднего меню. Сейчас если это салаты - это легкий салат, растительные заправки это небольшие закуски", - вважає Ольга Насонова, експерт із ресторанного бізнесу.

Традиційний олів'є і справді не в тренді. Його не те що в модних ресторанах не подають, навіть у кулінаріях супермаркетів намагаються оновити. Повернемося до нашого огляду.

Йду шукати олів'є в інший магазин.

А заразом промоніторю передсвяткові ціни. Аби розповісти, Як зекономити в новорічну ніч. Про це трохи згодом, а зараз про тих, хто про столичні тренди і не чув.

Веганські соєві витребеньки тут, на Гуцульщині, викликають щирий подив та сміх. Карпатські газдині для новорічного застілля крутитимуть ковбаси, запікатимуть м'ясо та нарізатимуть салати.

"Хочуть бачити іменно нашу гуцульську кухню. Форель буде у нас в меню, далі будуть чинахи. Будуть деруни. Європейсько-гуцульське меню", - говорить Юрій Яновський, власник садиби.

Садиби - це тутешні приватні готельчики. Їх на Гуцульщині сотні. І всі вони вже переповнені. Це варіант новорічного відпочинку для тих, хто хоче змінити міський пейзаж - на карпатський. Щоправда, задоволення це не з дешевих. За одну ніч тут правлять не менш як у київському ресторані від дві з половиною тисяч гривень.

Кому ж хочеться екзотики - той прямує в турфірму. Путівки на новий рік є куди завгодно. Мало снігу на батьківщині можна поїхати в Лапландію, занадто холодно на вас чекає Азія. Ціни від 400 доларів і до безкінечності. Та найбільш гарячий напрямок Єгипет. З новорічним пост-радянським олінклюзивом: і хородовом, і дідом Морозом.

"Там, де ми відпочиваємо, там ставлять ялинки. Новий рік - планується новорічні ужини є і все таке інше. Всі знають коли в україні новий рік і ці дні відмічаються. Відмічаєтья така сервіровка стола і цікавими пропозиціями", - говорить Ігор Голубаха, президент всеукраїнської асоціації туроператорів.

А хочете заставку віндоус перетворити на реальність? Легко! Були б гроші три тисячі доларів - і ви новорічний тиждень засмагаєте на Мальдівах.

А поки Мальдіви особисто мені не світять повертаюся в київський супермаркет.

Ось, наприклад, така найменша ялинка коштує близько 70 гривень. Найдешевші ялинкові прикраси, які мені вдалося знайти, це ось такі червоні й сірі. Їхня ціна - всього дві гривні.

Є, звісно, новорічні деревця і більші, і дорожчі.

А де ж олів'є? Знайти традиційний салат усе-таки вдається. У готовому вигляді він коштує близько 13 гривень за сто грамів. І це рецепт найдешевшого святкування. Триста грамів салату і пляшка недорогого ігристого. Так і бюджет збережете, і традиції.

Найдешевший спосіб відсвяткувати Новий Рік - залишитися вдома із салатом олів'є. Це коштуватиме не більш ніж сто гривень.

Наодинці з телевізором чи із сім'єю за пишно накритим столом? На Майдані з друзями, в карпатській колибі чи на пляжі з білосніжним пісочком у якійсь екзотичній країні? Все залежить від гаманця і бажання. Та головне все-таки - не місце, де зустрічати Новий рік, і навіть не бюджет. А те, чого за гроші не купиш - настрій.