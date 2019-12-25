Вперше за тридцять три роки. У Прип'яті встановили новорічну ялинку. У символічній акції взяли участь колишні жителі цього міста. Деякі з екологічних біженців - побували там уперше після аварії на Чорнобильській АЕС. Як прикрашали дерево - бачив Руслан Смєщук.

Мертві будинки, мертві корпуси, мертвий готелі, кафе та парки розваг. Навкруги ліс, що метр за метром відвоювує колись людський простір. Наша знімальна група у мабуть найвідомішому українському місті в світі. Мертвому місті.

Це центральна площа Прип'яті - майже центр зони відчуження - адже Чорнобильска єлектростанція звідси за декілька кілометрів. І от сьогодні тут сталося те - чого не було більше 30 років.

Перед Новим Роком і Різдвом тут з'явилася святкова ялинка. Останній раз новорічне дерево встановлювали на цій площі у вісімдесят п'ятому.

Люди які зараз прикрашають ялинку - це ті самі люди які жили тут на момент аварії. Ну і прикраси дуже не звичні - це фотографії із моментами минулого життя. Того життя коли Прип'ять ще була живим місцем, а не покинутим.

Кожне з цих фото - уламок чийогось щасливого життя. Взагалі із новорічною ялинкою в Прип'яті пов'язана містична історія - розповідають колишні жителі покинутого міста.

"Ялинка була висока, не така. Вона навіть київський ялинці могла зробити конкуренцію. Це я такого ангелочка привезла - хочу повісити. Ви знаете в той рік ялинка падала чи два, чи три рази. І це було тревожно. Тому що в народі говорили що це поганий знак. Бо якщо ялинка падає - має трапитись якесь лихо. І була якась тривога", - розповідає Олена Онищенко, колишня жителька Прип'яті.

Услід за тривогою у квітні вісімдесят шостого прийшла біда. І вигнала людей із їхніх домівок. Деякі із евакуйованих досьогодні не були у колись рідному місті.

"Первий раз. у мене зараз, знаете по шкурі… обідно. А 10 років, як знайомі збиралися так плакали, женщині плакали. Наскільки город був комфортний, наскільки все було добросовістно", - говорить Наталія Смик, колишня жителька Прип'яті.

Люди з ностальгією згадують минуле.

З часу аварії радиоактивність Чорнобильскої зони зменшилася у тисячі разів. Хоча у Прип'яті й досі підвищений фон.

"У Київі нуль один зіверта, ми тут бачимо один і сімдесят пьять зіверта. Тобто перевищення можна порахувати але досить велике", - говорить Руслана, працівник туру.

"Доза за день тут така сама як за годину чи дві польоту на сучасному пасажирському літаку. У порівнянні з тим що тут було після вибуху - рівень радіації завдяки колосальним роботам з дезактивації і завдяки природним процесам - вони зменшились десь у 10 тисяч раз", - пояснює Сергій Мирний, ліквідатор.

Зараз Чорнобильска зона це один із найвідомиших туристичних маршрутів країни, яка приносить мільйонні прибутки. А після виходу на екрани одноіменного американського серіалу в наступному році тут очікують наплив закордонних туристів.

"За цей рік Чорнобильскі туристи принесли непрямих інвестицій - 100 млн доларів в Україну. Тобто це готелі, транспорт, розміщення, харчування. Чорнобильский туризм - це туризм який найшвидше росте в Европі - кожного року він росте на 100-150%. Якщо минулого року було 70 тіс. туристів, цього року вже є 125 тися. Наступного року ми очікуємо 200-250 тисяч туристів", - говорить Ярослав Ємельяненко, голова асоціації чернобильских туроператорів.

Тому в асоціації чорнобильских туроператорів сподіваються, що Чорнобильску зону визнають об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Адже час та технологічне навантаження можуть вже за десять років знищіти цю трагічну пам'ятку української історії. А новорічна ялинка, яка з'явилася тут через тридцять три роки - ніби символ відродження цієї землі.