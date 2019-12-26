Кухарі Гонконгу почали підгодовувати протестувальників [ Редактировать ]
Їжа для протестів. Один із ресторанів Гонконгу облаштував польову кухню серед міста. Кухарі годували перехожих безкоштовно. У такий спосіб заклад вирішив підтримати продемократичних активістів. А також звичайних містян, які вже 7 місяців живуть мало не в умовах бойових дій.
У регіоні не вщухають заворушення. Останні кілька тижнів минули мирно, та на Різдво сутички демонстрантів з поліцією спалахнули з новою силою.
по теме
Гонконг сколихнула чергова хвиля протестів
Кілька тижнів у Гонконгу панував спокій, та нині на вулицях знову тисячі людей - що вимагають?
Brexit розбрату: після парламентських виборів Лондон сколихнули масові протести
Кілька сотень молодих людей вийшли на протест під Даунінг-стрит,10 - що викликало акцію та чи матиме вона продовження?
У Франції пройшли масштабні протести проти пенсійної реформи Макрона
На протести вийшло півтора мільйона людей - вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона
Еммануель Макрон відмовився від президентської пенсії
За французьким законом, щомісячна пенсія голові держави становить понад 6200 євро
Сміттєвий колапс: Чернівці четверту добу потопають у відходах
У Чернівцях четверту добу не вивозять сміття - що стало причиною такої ситуації і як її вирішити?