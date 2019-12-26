Їжа для протестів. Один із ресторанів Гонконгу облаштував польову кухню серед міста. Кухарі годували перехожих безкоштовно. У такий спосіб заклад вирішив підтримати продемократичних активістів. А також звичайних містян, які вже 7 місяців живуть мало не в умовах бойових дій.

У регіоні не вщухають заворушення. Останні кілька тижнів минули мирно, та на Різдво сутички демонстрантів з поліцією спалахнули з новою силою.