В отеле Ужгорода полицейские задержали женщину-сутенера и ее "подопечную". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Закарпатской области.

"22-летняя жительница Виноградовского района свела для предоставления сексуальных услуг 22-летнюю ужгородку с клиентом", – рассказали в полиции.

Женщина требовала за свои услуги 100 долларов. Она искала "клиентов" для своей знакомой. Ей грозит штраф.

Ранее мы сообщали, что под Днепром вербовали девушек в сексуальное рабство в Россию, а также активистки Femen устроили протест в Гамбурге.