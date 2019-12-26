На Дніпропетровщині оголосили попередні причини трагічного інциденту, який минулого тижня забрав життя одного пацієнта лікарні міста Кам’янського. Ще шестеро зазнали різкого погіршення здоров’я. Одна з постраждалих зараз у критичному стані. Усі пацієнти лікарні, включно з померлою, пройшли через операції. І саме після хірургічних втручань людям ставало зле. Що спричинило трагедію та в якому стані зараз пацієнти - розкаже моя колега Олена Мендалюк.

Станіслав Токоренко, один з постраждалих пацієнтів, пригадує, - на другий день після операції йому різко стало зле. Проведені аналізи засвідчували погіршення стану.

"После операции все было нормально и вот это случилось. Анализы там или что. Забрали нас сюда. Там нам ничего не говорили, девочки, ничего не говорили", - говорить Станіслав Токоренко, постраждалий пацієнт.

Після операцій у 9 лікарні Кам'янського до обласної лікарні імені Мечникова екстрено евакуювали сімох. За словами головного лікаря Сергія Риженко, усі пацієнти прибули у тяжкому стані токсичного шоку.

"Все последвия которые возникают после таких отравлений. Это полигамная недостаточность. Что это такое? Это когда почки, печень, сердце без лекарств перестают работать. Вот именно с такими симптомами все эти больные поступали в больницу Мечникова", - говорить Сергій Риженко, головний лікар ОКЛ імені Мечникова.

Найтяжчу з пацієнток, 41-річну жінку, медикам врятувати не вдалося. Досі у складному стані ще одна пацієнтка, її вдалося лише вивести з коми. Ще троє одужують. Двох вже виписали. Поки що помилок у діях кам'янських лікарів медкомісія не виявила. Підозрюють, що щось було негаразд із препаратом для наркозу.

"И сроки годности препарата, действия препарата и хранения препарата соответсвовало тем режимным положениям которые существуют в больнице. Я знаю точно, это препарат закупался не централизовано", - говорить Валерій Сердюк, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

На час проведення усіх експертиз та розслідування - препарати, які використовувалися під час операцій у Кам'янській лікарні номер 9 вилучили.