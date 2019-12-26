Жителі Азії спостерігали останнє повне сонячне затемнення 2019 року [ Редактировать ]
Останнє цього року повне сонячне затемнення спостерігали жителі Азії.
Тисячі людей в Індії, Індонезії, Саудівській Аравії та на Шрі-Ланці вийшли на вулиці, щоб помилуватися рідкісним явищем. Водночас взялися на практиці перевіряти поширене місцеве повір'я, за яким лише в період сонячного затемнення можна поставити яйце на землю загостреним кінцем донизу. Фізики в цьому питанні більш прагматичні: такий фокус можна утнути в будь-яку пору.
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