Останнє цього року повне сонячне затемнення спостерігали жителі Азії.

Тисячі людей в Індії, Індонезії, Саудівській Аравії та на Шрі-Ланці вийшли на вулиці, щоб помилуватися рідкісним явищем. Водночас взялися на практиці перевіряти поширене місцеве повір'я, за яким лише в період сонячного затемнення можна поставити яйце на землю загостреним кінцем донизу. Фізики в цьому питанні більш прагматичні: такий фокус можна утнути в будь-яку пору.