Новый год 2020: куда пойти 28-31 декабря (афиша) [ Редактировать ]
До Нового года остались считанные дни. В Киеве на этих выходных пройдет масса мероприятий. Выбирайте то, что ближе вам по душе. Позовите близких вам людей или соберите шумную компанию, и вперед на встречу приключениям.
Йога с котиками
Любителей котиков зовут порелаксировать под мурчание пушистиков. Это не только приятно, но и полезно. К тому же сеанс является благотворительным - всю выручку потратят на содержание котов в Центре кототерапии.
- Когда: 29 декабря, 13:00
- Где: Центр кототерапии, ул. Воздвиженская, 14
- Сколько стоит: 250 гривен
Интерактивная выставка Ukraine WOW
В необычном месте - помещении главного столичного вокзала будет проходить масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.
- Когда: 15-29 декабря
- Где: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1
- Сколько стоит: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно
Ночь в музее Булгакова
Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.
- Когда: 29 декабря, 19:00.
- Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)
- Сколько стоит: 200 гривен
Йога в посольстве Индии
Киевлян зовут на бесплатные занятия йогой в посольстве Индии. Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой надо взять паспорт и форму для занятий.
Кстати, детям можно заниматься йогой с десяти лет.
- Когда: 16-20, 23-27, 30-31 декабря, 19:00
- Где: Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б
- Вход свободный
"За кулисы киевской оперы"
Если давно хотели побывать за кулисами киевской оперы, то не упустите такую возможность. Путешествие по тайным уголкам театра пройдет в самый разгар подготовки к спектаклю. Так что настоящая атмосфера театрально-оперной суеты вам обеспечена.
- Когда: 22, 25, 29 декабря, 17:20
- Где: Национальная опера Украины, встреча перед памятником Лысенко возле Оперы, улица Владимирская, 50
- Сколько стоит: 150 гривен
Фестиваль китайских фонарей
В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-кр.е
- Когда: 15-31 декабря, 16:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
- Сколько стоит: 160-200 гривен
Новый год на Софии
В Киеве уже готовятся в новогодним праздникам и обустраивают рождественские городки. В самом сердце столицы появится локация, оформленная в стиле четырех королевств из сказки "Щелкунчика". В городе вы найдете ярмарки сувениров, фудкорты, городок для детей с аттракционами и множество фотозон.
В программе:
- 31 декабря - встреча Нового года.
- Когда: 15-31 декабря, с 10:00 до 21:00
- Где: Софийская площадь, площадь Софийская, 1
- Вход свободный
Новый год на Подоле
На Подоле тоже готовятся в рождественским каникулам. На Подоле появится этнический городок, оформленный в стиле опишненской керамики.
В программе:
- 31 декабря - встреча Нового года.
- Когда: 15-31 декабря, с 10:00
- Где: Контрактовая площадь
- Вход свободный
3D сказка-мюзикл "Алиса в стране Нового года"
Киевлян - маленьких и взрослых - зовут на новогоднюю 3D-сказку-мюзикл "Алиса в стране Нового года". Это шоу с элементами интерактива и проекциями на одном из самых больших куполов Европы.
- Когда: 20-30 декабря, с 11:00 до 22:00
- Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3
- Сколько стоит: 250-450 гривен
Фестиваль-квест "Новогодние путешествия"
К праздникам в арт-пространстве Samskara украсят залы в стиле сказочного путешествия по волшебным мирам. Посетителей ждут испытания, фантастические герои, интересные представления, игры, гадания, мастер-классы и еще много всего захватывающего.
- Когда: 20 декабря - 7 января, с 11:00 до 22:00
- Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а
- Сколько стоит: 280-380 гривен
Прогулка на трамвайчике
Провести субботнее утро можно с пользой. К примеру, киевлянам предлагают прокатиться на экскурсионном трамвайчике в Пущу-Водицу, послушать интересные истории и познавательные факты, которые расскажет гид. И конечно же, из окон можно будет полюбоваться Подолом, Куреневкой, Приоркой и киевским лесом.
- Когда: 28 декабря, 10:30
- Где: Контрактовая площадь, встреча у ТЦ "Самсон"
- Сколько стоит: 250-270 гривен
Новогодняя феерия Штрауса
В канун Нового года в Национальной филармонии пройдет концерт, посвященный творчеству известного австрийского композитора Иоганна Штрауса. Музыканты Национального президентского оркестра и вокалисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества исполнят его самые знаменитые произведения.
- Когда: 30 декабря, 19:00
- Где: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2
- Сколько стоит: 110-700 гривен
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