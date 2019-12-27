До Нового года остались считанные дни. В Киеве на этих выходных пройдет масса мероприятий. Выбирайте то, что ближе вам по душе. Позовите близких вам людей или соберите шумную компанию, и вперед на встречу приключениям.

Йога с котиками

Любителей котиков зовут порелаксировать под мурчание пушистиков. Это не только приятно, но и полезно. К тому же сеанс является благотворительным - всю выручку потратят на содержание котов в Центре кототерапии.

Когда: 29 декабря, 13:00

Где: Центр кототерапии, ул. Воздвиженская, 14

Сколько стоит: 250 гривен

Интерактивная выставка Ukraine WOW

В необычном месте - помещении главного столичного вокзала будет проходить масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.

Когда: 15-29 декабря

Где: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1

Сколько стоит: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно

Ночь в музее Булгакова

Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.

Когда: 29 декабря, 19:00.

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 200 гривен

Йога в посольстве Индии

Киевлян зовут на бесплатные занятия йогой в посольстве Индии. Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой надо взять паспорт и форму для занятий.

Кстати, детям можно заниматься йогой с десяти лет.

Когда: 16-20, 23-27, 30-31 декабря, 19:00

Где: Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б

Вход свободный

"За кулисы киевской оперы"

Если давно хотели побывать за кулисами киевской оперы, то не упустите такую возможность. Путешествие по тайным уголкам театра пройдет в самый разгар подготовки к спектаклю. Так что настоящая атмосфера театрально-оперной суеты вам обеспечена.

Когда: 22, 25, 29 декабря, 17:20

Где: Национальная опера Украины, встреча перед памятником Лысенко возле Оперы, улица Владимирская, 50

Сколько стоит: 150 гривен

Фестиваль китайских фонарей

В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-кр.е

Когда: 15-31 декабря, 16:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен

Новый год на Софии

В Киеве уже готовятся в новогодним праздникам и обустраивают рождественские городки. В самом сердце столицы появится локация, оформленная в стиле четырех королевств из сказки "Щелкунчика". В городе вы найдете ярмарки сувениров, фудкорты, городок для детей с аттракционами и множество фотозон.

В программе:

- 31 декабря - встреча Нового года.

Когда: 15-31 декабря, с 10:00 до 21:00

Где: Софийская площадь, площадь Софийская, 1

Вход свободный

Новый год на Подоле

На Подоле тоже готовятся в рождественским каникулам. На Подоле появится этнический городок, оформленный в стиле опишненской керамики.

В программе:

- 31 декабря - встреча Нового года.

Когда: 15-31 декабря, с 10:00

Где: Контрактовая площадь

Вход свободный

3D сказка-мюзикл "Алиса в стране Нового года"

Киевлян - маленьких и взрослых - зовут на новогоднюю 3D-сказку-мюзикл "Алиса в стране Нового года". Это шоу с элементами интерактива и проекциями на одном из самых больших куполов Европы.

Когда: 20-30 декабря, с 11:00 до 22:00

Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3

Сколько стоит: 250-450 гривен

Фестиваль-квест "Новогодние путешествия"

К праздникам в арт-пространстве Samskara украсят залы в стиле сказочного путешествия по волшебным мирам. Посетителей ждут испытания, фантастические герои, интересные представления, игры, гадания, мастер-классы и еще много всего захватывающего.

Когда: 20 декабря - 7 января, с 11:00 до 22:00

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а

Сколько стоит: 280-380 гривен

Прогулка на трамвайчике

Провести субботнее утро можно с пользой. К примеру, киевлянам предлагают прокатиться на экскурсионном трамвайчике в Пущу-Водицу, послушать интересные истории и познавательные факты, которые расскажет гид. И конечно же, из окон можно будет полюбоваться Подолом, Куреневкой, Приоркой и киевским лесом.

Когда: 28 декабря, 10:30

Где: Контрактовая площадь, встреча у ТЦ "Самсон"

Сколько стоит: 250-270 гривен

Новогодняя феерия Штрауса

В канун Нового года в Национальной филармонии пройдет концерт, посвященный творчеству известного австрийского композитора Иоганна Штрауса. Музыканты Национального президентского оркестра и вокалисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества исполнят его самые знаменитые произведения.