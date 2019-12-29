Курс биткоина стремительно растет [ Редактировать ]
Биткоин / Фото: Економічна правда
В субботу, 28 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $72.34. За неделю курс упал на $83.51.
Теперь за монету предлагают $7323.78.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $128.31;
- Litecoin $43.1;
- Bitcoin Cash $207.9.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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