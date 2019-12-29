В субботу, 28 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $72.34. За неделю курс упал на $83.51.

Теперь за монету предлагают $7323.78.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $128.31;

$128.31; Litecoin $43.1;

$43.1; Bitcoin Cash $207.9.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.