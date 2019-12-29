Курс биткоина резко "взлетел" [ Редактировать ]
Биткоин / Фото: Ferra.ru
В воскресенье, 29 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $37.32. За неделю курс упал на $59.6.
Теперь за монету предлагают $7347.69.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $129.43;
- Litecoin $42.82;
- Bitcoin Cash $208.57.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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