В воскресенье, 29 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $37.32. За неделю курс упал на $59.6.

Теперь за монету предлагают $7347.69.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $129.43;

$129.43; Litecoin $42.82;

$42.82; Bitcoin Cash $208.57.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.