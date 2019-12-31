Во время пожаров в юго-восточной части Австралии погибло 12 человек. Люди убегают от них к морскому побережью. Они в панике из-за огненно-красного неба. Об этом сообщает "ВВС-Украина".

Премьер-министр одного из штатов Дэниэл Эндрюс рассказал, что людям могут доставлять пищу и воду на военных кораблях. Людей призывают не выбираться из зоны пожаров самостоятельно, ведь это может быть опасно.

"Это очень страшно. Небо покраснело, везде летает пепел", - говорит жительница Бейтманс-Бэй Зои Симмонс.

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"Сейчас должен быть день, но было темно как ночью, и мы могли слышать рев пламени. Мы все боялись за свою жизнь", - рассказывает местный предприниматель Дэвид Джеффри.

Ранее сообщалось, что лесные пожары почти уничтожили город.