Огненно-красное небо: Австралию накрыли мощные пожары [ Редактировать ]
Во время пожаров в юго-восточной части Австралии погибло 12 человек. Люди убегают от них к морскому побережью. Они в панике из-за огненно-красного неба. Об этом сообщает "ВВС-Украина".
Премьер-министр одного из штатов Дэниэл Эндрюс рассказал, что людям могут доставлять пищу и воду на военных кораблях. Людей призывают не выбираться из зоны пожаров самостоятельно, ведь это может быть опасно.
"Это очень страшно. Небо покраснело, везде летает пепел", - говорит жительница Бейтманс-Бэй Зои Симмонс.
"Сейчас должен быть день, но было темно как ночью, и мы могли слышать рев пламени. Мы все боялись за свою жизнь", - рассказывает местный предприниматель Дэвид Джеффри.
Ранее сообщалось, что лесные пожары почти уничтожили город.
по теме
Пенсионерки хулиганили в самолете и сорвали рейс
Две женщины хулиганили в самолете и сорвали рейс
Жуткие крики и взрывы: в сети появилось видео начала пожара в одесском колледже
Пожар в Одессе забрал десятки жизней
Лесные пожары почти уничтожили город
Недалеко от Сиднея (Австралия) случилось происшествие
Полиция раскрыла похищение ребенка через 55 лет
В США полиция раскрыла преступление через 55 лет назад.
Мужчина взорвался в автомобиле из-за сигареты
В Британии мужчина прикурил в машине, из-за чего автомобиль взорвался