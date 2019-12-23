Недалеко от Сиднея (Австралия) случилось происшествие. Известно, что лесные пожары почти уничтожили городок Балморал в 120 км от Сиднея. Об этом сообщает BBC.

По словам губернатор Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян, пожар катастрофических масштабов почти полностью разрушила городок.

Она отметила, что от города Балморал, где проживает около 400 человек, не осталось почти ничего.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории школы взорвалось здание, а также на шахте произошел обвал.