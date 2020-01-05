За кілька годин у Лос-Анджелесі розпочнеться церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Червоною доріжкою пройдуть зірки голівудського Олімпу. Цьогоріч серед номінантів стрічки, що вже стали гучними прем'єрами. Подробиці розкаже Катерина Єлісєєва.

"Золотий глобус" це те саме, що й "Оскар", але, знаєте, не такий поважний і вишуканий".

Дотепні жарти, іноді на межі політкоректності - неодмінна фішка ведучого кінофестивалю світового рівня. Вони знімають напруження в залі, адже пліч-о-пліч тут змагаються метри кіноіндустрії.

"Щороку стає дедалі складніше обрати переможця, бо змагаються дуже талановиті актори й режисери. Але це тримає у формі, тобі треба щонайменше залишитися на тому ж професійному рівні, що й раніше", - говорить Антоніо Бандерас, актор.

Іспанський режисер Педро Альмодовар і актор Антоніо Бандерас представляють стрічку "Біль і слава". Історія режисера, який переживає творчу кризу, вже отримала схвальні відгуки на Канському кінофестивалі, а Бандерасу - вручили Золоту пальмову гілку за найкращу чоловічу роль.

Ще одна фаворитка конкурсу Дженіфер Аністон, яка зіграла роль телеведучої Алекс Леві в серіалі "Ранкове шоу". За сценарієм, її колега опиняється в центрі сексскандалу. Алекс одночасно намагається врятувати програму, зберегти сім'ю й побороти шовінізм на телеканалі.

"На "Глобусах" дуже люблять Аністон ще з часів зйомок серіалу "Друзі". Тому, найімовірніше, вона отримає сьогодні нагороду".

Ще один фаворит серіал "Велика маленька брехня" з Ніколь Кідман і Різ Візерспун у головних ролях. У стрічці розповідається про жінок, які борються з домашнім насильством, залежністю від чоловіків і намагаються втілювати професійні амбіції. Фільм став однією з найгучніших світових прем'єр, зокрема на тлі руху #metoo, коли у США жінки почали масово заявляти про пережите насильство.

"Сьогодні я в одній компанії з людьми, яких люблю і роботу з якими ціную. Всі героїні "Великої маленької брехні" - моя робоча сім'я. І сьогодні ми просто святкуємо наш спільний творчий результат", - говорить Лора Дерн акторка, "Велика маленька брехня".

На "Золотий глобус" також претендують режисери Квентін Тарантіно й Мартін Скорсезе. Серед акторів - Бред Піт і Аль Пачіно. Церемонія розпочнеться о 6 вечора за місцевим часом.