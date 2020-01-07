Войска США в Ираке: глава Пентагона сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, на брифинге для журналистов глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские войска не уходят из Ирака, политика Вашингтона в этом вопросе не изменилась.
Наша политика не изменилась - мы не покидаем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет.
"Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной", - сказал он.
Ранее сообщалось, что США не планируют вывод войск из Ирака.
по теме
США привели силы на Ближнем востоке в полную боеготовность - СМИ
Соединенные Штаты Америки привели свои силы на Ближнем востоке в полную боевую готовность
Ликвидация Сулеймани: у Трампа назвали причину
Во вторник, 7 января, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сделал заявление
Ирак начал подготовку вывода иностранных войск
Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Абдель Керим Халф
Обострение в Ираке: в США демонстранты вышли на улицы
Подобные акции протеста прошли в Нью-Йорке, Чикаго и других городах
Обострение в Ираке: в США прокомментировали новую атаку
Заявление сделал официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость"