Во вторник, 7 января, на брифинге для журналистов глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские войска не уходят из Ирака, политика Вашингтона в этом вопросе не изменилась.

Наша политика не изменилась - мы не покидаем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет.

"Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной", - сказал он.

Ранее сообщалось, что США не планируют вывод войск из Ирака.