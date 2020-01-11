Меган Маркл подписала контракт с Disney [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney. Об этом сообщает The Times.
Известно, что в обмен на закадровый дубляж, который сделает герцогиня Сассекская, киностудия перечислит средства благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий. А также Кейт Миддлтон сделала откровенное признание своей поклоннице.
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